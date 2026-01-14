Dlatego wdzięczny jestem, że gdy musiałem mieć operację, stać mnie było na prywatny szpital. Wiedziałem, że jeśli nawet dostanę się do zwykłego to grozi mi to, że to spaprają. Nasłuchalem się takich cudów o tym co się odwala w państwówce, że wolałem nie ryzykować tego, że nie będę mógł chodzić. Ale współczuję każdemu kto musi iść się tam położyć na stół i takie ryzyko podjąć.