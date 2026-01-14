Przecięte jelito, zbyt późna operacja. Instytut popełniał błąd za błędem
Kto w polsce chorował to w cyrku się nie śmieję.Ciekawy85
- #
- 13
- Odpowiedz
Kto w polsce chorował to w cyrku się nie śmieję.Ciekawy85
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (13)
najlepsze
@HlHl: no no, nie szalal bym. Poczekaj az studenci piszacy prace w AI dojda do praktyki :P
@Anomalocaracid: Dlatego można leczyć na o-------l i mieć pacjenta w dupie? Przy okazji można go naciągnąć na płatną usługę w prywatnym gabinecie, mimo że to samo uzyskałby bezpłatnie w tym samym szpitalu.
@Ciekawy85: Kto w Polsce chorował, ten w cyrku się nie śmieje (…), nieuku.
#zakop za #analfabetyzm