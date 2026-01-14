Chcieli wyłączyć prąd w całej Polsce.
Celem grudniowych ataków miał być blackout, ale próby zakończyły się niepowodzeniem. Ślady prowadzą do Moskwy.Resu
- #
- #
- #
- #
- 91
- Odpowiedz
Celem grudniowych ataków miał być blackout, ale próby zakończyły się niepowodzeniem. Ślady prowadzą do Moskwy.Resu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (91)
najlepsze
To na pewno nie ruscy, to:
1. Ukraińcy - wiadomo, standardzik konfededebili
2. Lobby budujące elektrownie atomowe
3. Zła Unia chce nas zniszczyć
@Ciasto_z_Truskawkami: albo po prostu dla sieci krytycznych zrobić wewnętrzny, wydzielony fizycznie intranet