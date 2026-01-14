Pomimo calej antypatii do jego ugrupowania (oraz jego samego)i kilku wpadek wizerunkowych, to zaczynam uważać że p. Gawkowski wyrasta na jednego z niewielu poważnych ministrów w tym rządzie. Widać że odłożył na bok polityke i naprawde skupił się na budowaniu zespołu i pracy w ministerstwie. Nie mówie tylko o tej sprawie, ale ogólnie ministerstwo cyfryzacji cały czas coś robi i działa.