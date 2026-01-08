kraju w zdecydowanej większości muzułmańskim

Nie trzeba kraju muzułmańskiego. Wystarczy ćwierć-ateiststyczna Polska, żeby doświadczyć ataków na chrześcijan, nasilonych w okresie zakupów bożonarodzeniowych ateistów...Podobnie jak w Pakistanie: wiele przypadków nienawiści wobec chrześcijan nie jest nawet zgłaszanych, bo prawo nic z tym nie zrobi.