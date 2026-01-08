Pakistan: Ataki na chrześcijan w okresie Bożego Narodzenia.
W okresie Bożego Narodzenia wspólnota chrześcijańska w Pakistanie, kraju w zdecydowanej większości muzułmańskim, doświadczyła bolesnej fali przemocy, wymierzonej w szczególności w kobiety i dziewczęta, ale nie tylko w nie. Wiele przypadków przemocy wobec chrześcijan nie jest nawet zgłaszanych.gerwazy-oko
