Olszański dostaje szału po zadaniu mu pytania o rosyjskie kontakty
Olszańskiemu puściły nerwy i zaatakował fizycznie dziennikarzaTetsuya
Komentarze (156)
@konkarne: Troszkę mnie smuci, że nie jesteśmy w USA. Wyłapałby w ryj od jakiegoś weterana raz, drugi i trzeci, to by mu się szybko odechciała taka paramilitarna błazenada.
Ta hołota mam nadzieje że zostanie na stałe zamknięta w więzieniu w tym roku, już w XX wieku przekonaliśmy się doskonale.
Teraz mamy zachód po swojej stronie ale widocznie w tym narodzie coś jest że lubi być pod kacapskim butem.
Patriotyzm jest dobry ale skrajny nacjonalizm to przegięcie, malarz z Austrii był nacjonalistą i to środowisko które teraz obserwujemy przypomina etap z życia malarza który dochodził do władzy.
PO kiedyś było solidną centroprawicą ale Tusk sam przyznał że musza skręcić w socjaldemokracje by, nie pamiętam dokładnie słów ale cos we stylu zmiany dostosowanej pod trendy w UE.
Ta prawica o której wspominasz w UE ma typowe lewicowe zapędy jak kontrola w Internecie, centralizacja, ciągłe mówienie o ,,prawach" kobiet, kryzys migracyjny itp.
jeżeli tak faktycznie uważasz, to to zgłoś na policję. a jeżeli tak nie uważasz, to skończ pleść bzdury