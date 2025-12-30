Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale MŚ!
Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale MŚ w darcie! Polak pokonał Luke'a Woodhouse'a 4:2 i zameldował się w kolejnej rundzie.zdzisiu196
Komentarze (42)
najlepsze
@zdzisiu196:w jakim języku jest to zdanie?
Jeszcze Michał Szubarczyk podrośnie, to może będziemy oglądać Polaka walczącego o mistrzostwo w snookerze. Tylko sukcesów w curlingu nam brakuje do kompletu.
Now dart is our national sport (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)