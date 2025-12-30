Zaletą tego sportu jest to, że mistrzostwa odbywają się w okolicach świąt i jest czas pooglądać. Pierwszy raz Ratajskiego oglądałem w 1/16 i to był bardzo dobry mecz wygrany na żyletki. Wydaje się jednak, że ten sport niszczy ludzi patrząc na niektórych zawodników, którzy wyglądają na 50 lat, a mają 20-kilka ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )