Zarchiwizowano wszystkie piosenki ze Spotify
Utworzono kopię zapasową Spotify (metadanych i plików muzycznych). Ten zbiór (~300 TB) zawiera największą publicznie dostępną bazę metadanych muzycznych, zawierającą 256 milionów utworów.Morf
Komentarze (53)
najlepsze
@milo1000: xD czyli płyty cd zawierają paręnaście piosenek po 2GB każdy? XDDDD audiofilstwo to choroba, nic dziwnego że dajecie się naciągać na magiczne nóżki do subwoofera za 10k.
@ubog: Jakbyś przeczytał artykuł to byś wiedział.
@Morf: bo spotify jest zawalony utworami wygenerowanymi przez AI.
https://web.archive.org/
@doom-metal: wow, super
Nie wiem jak to się ma do praw autorskich, chyba jest piracka.
Tak - pomijam redundancję, high-availability, caching, replikację, cdn'y itd. - faktycznie to na to wszystko idzie ogrom kasy, bo storage wychodzi stosunkowo tanio.
Daliby 80 kbps, to by przynajmniej mieściło się w "standardowych" liczbach. (80, 96, 112, 128, 160, itd.) Ale tak na prawdę, przy zmiennej przepustowości nie gra to wielkiej roli.
OGG Vorbis w 75 kbps niestety jest słabe. 112 kbps OGG byłoby porównywalne ze 128 kbps. Ale na Spektogramie
Chomikuj powinno być objęte patronatem Ministerstwa Kultury. A w praktyce pewnie za kilka lat padnie i mnóstwo dobrej muzyki zniknie bezpowrotnie.