75 kbps w OPUS, to trochę śmieszna jakość. Chociaż, według tego wykresu z Wikipedii o OPUSie (zdjęcie poniżej), lepsze to niż 128 kbps MP3.

Daliby 80 kbps, to by przynajmniej mieściło się w "standardowych" liczbach. (80, 96, 112, 128, 160, itd.) Ale tak na prawdę, przy zmiennej przepustowości nie gra to wielkiej roli.



OGG Vorbis w 75 kbps niestety jest słabe. 112 kbps OGG byłoby porównywalne ze 128 kbps. Ale na Spektogramie Pokaż całość