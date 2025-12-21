Mistrz w swoich fachu
Stanisław Kurkowski od ponad 50 lat tworzy skrzypce i inne instrumenty smyczkowe w małej pracowni na placu Wolnica w Krakowie. Mimo, że zbudował już ponad 500 instrumentów wciąż czeka na aż spod jego rąk wyjdą skrzypce życia. Lutnik to doskonały przykład człowieka, który żyje w pełnej harmonii ze swnawrotkatv
Warto to doceniać, takich ludzi z czasem będzie co raz mniej, niestety.
