Północne opolskie i atrakcje, które są z reguły niedostępne
W pn. części woj. opolskiego mieliśmy szczęście zobaczyć miejsca, które z reguły są zamknięte, jak mumię w kościele w Laskowicach, wnętrza zamku w Karłowicach i widok z wieży kościelnej w Strzelcach Opolskich. Do tego kościół Róża w Oleśnie, park w Pokoju czy najstarszy żelazny most na świecie.lukasz-piernikarczyk
Park w Pokoju jest otwarty, 24/7 przez okrągły rok. A stamtąd blisko do Paryża;)
Kluczbork
Muzeum Regionalne Bilet normalny 6 zł
Ozimek
Muzeum Hutnictwa Bilet normalny 10 zł
Poza tym jest wiele innych ciekawszych zakamarków na północy woj. ;) Skupiłeś się zbyt na miastach. Pozdr