W pn. części woj. opolskiego mieliśmy szczęście zobaczyć miejsca, które z reguły są zamknięte, jak mumię w kościele w Laskowicach, wnętrza zamku w Karłowicach i widok z wieży kościelnej w Strzelcach Opolskich. Do tego kościół Róża w Oleśnie, park w Pokoju czy najstarszy żelazny most na świecie.