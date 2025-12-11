Grupa WB będzie produkować amunicję 155 mm.
Prywatna firma zbrojeniowa wytworzyła i z sukcesem testowała pociski artyleryjskie 155 mm. Certyfikacja jest planowana na 2026 r., a seryjna produkcja może ruszyć w 2027 r. To kolejna firma w Polsce, która inwestuje w takie zdolności.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
@nightfaler:
Jeszcze nic nie wykupił. Paramount planuje "wrogie przejęcie" dlatego WB zdecydował się na produkcję pocisków artyleryjskich.
Bo z tego co można znaleźć, to na zachodzie tego typu pociski, to około 4000$/sztuka.
Najbardziej zbliżony odpowiednik, (152mm) ruskie robią za około 1000 dolarów. Indie 300-400$, a Chiny nie wiadomo dokładnie ile ale z ich możliwościami produkcyjnymi szacuje się że jeszcze dużo mniej.
Jak zachód ma rywalizować przy takich dysproporcjach. Co z tego że jest bogatszy, jeżeli ta przewaga jest niwelowana przez astronomiczne koszty
@JanTadeusz: Myślisz, że ten 10x większy koszt produkcji to przez droższy prąd?
A więc jednak są ochotnicy do powszechnej służby wojskowej!