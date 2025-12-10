Nietypowy list gończy. Poszukiwana jest niezwykle groźna!
O takich listach gończych rzadko słyszymy. Wydał go właśnie Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Poszukiwanstarnak
Komentarze (15)
W ramach projektu badawczego Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna poszukiwania obcej, inwazyjnej mszycy Cinara curvipes.
Cinara curvipes to duża, ciemna mszyca, która tworzy liczne kolonie na pniach i gałęziach, głównie jodeł - kaukaskiej i koreańskiej. Niestety, może być przenoszona razem z
Całe pnie były nimi oblepione. Wyglądały jak pająki z horroru. O tym, że to nie pająki, świadczyła liczba odnóży czyli sześć.
Część z tych robali wędrowała w górę po elewacji bloku. Istny horror.
Całe szczęście, że więcej się nie pojawiły.
no ciekawe dlaczego o nich nie pomyślał...