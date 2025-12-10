Poszukiwana to mszyca Cinara curvipes. To inwazyjny gatunek obcy - zagrożenie dla drzew iglastych. "Kupując swoją choinkę, zwróć uwagę, czy nie znajdują się na niej pasażerowie na gapę" - apeluje instytut.

W ramach projektu badawczego Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna poszukiwania obcej, inwazyjnej mszycy Cinara curvipes.



Cinara curvipes to duża, ciemna mszyca, która tworzy liczne kolonie na pniach i gałęziach, głównie jodeł - kaukaskiej i koreańskiej. Niestety, może być przenoszona razem z Pokaż całość