Polska firma ELION opracowała technologię recyklingu baterii litowo-jonowych
Opracowany proces technologiczny odzyskuje do 90% cennych metali. Obejmuje: selektywne ługowanie, oczyszczanie roztworów, strącanie i krystalizację oraz etapowe odzyskiwanie kobaltu, niklu i litu.portal_przemyslowy
Komentarze (31)
Rosyjska myśl techniczna opracowała technologię recyklingu wypalonych reaktorów na wysoko wzbogacony uran w atomowych okrętach podwodnych.
Milion enterów
Tak jest, topią je w Morzu Barentsa