Uchodźca z Rosji zatrzymany w Krakowie. Włamywał się do systemów informatycznych
W Krakowie zatrzymano Rosjanina ze statusem uchodźcy podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Mężczyzna przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych.Emerald84
Dobre xD Ciekawe ile takich ananasów jeszcze jest tutaj.
@na_ulicy_maslo_trzaslo: Raz, że to mrzonka bez precendensu (chyba że liczyć wypędzenia Żydów), a dwa, to technicznie byłoby to praktycznie niewykonalne. Mamy przecież mnóstwo ludzi ze wschodu z polskim obywatelstwem, wolny przepływ ludzi w Europie (czyli trzeba byłoby to wymusić w innych krajach) no i w zawierusze wojennej na Ukrainie i tak nie bylibyśmy w stanie ocenić, czy ten oto Iwan
Kacapczy jak kto woli Rosjanin zawsze podejrzany¯\(ツ)/¯