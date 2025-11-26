Rok w lesie - kuny, wilki, łosie i inne galasy - miesiąc po miesiącu!
Tym razem zabieram Was na rok do lasu. Opowiem o wyjątkowym zachowaniu kun (nigdy więcej czegoś takiego nie przeżyję), o dwóch spotkaniach z wilkami i o tym jak nie robić błędów, o galasach, o łosiach, jeleniach, ich porożach. Lat to jedna wielka przyroda/przygoda!ph_on_tour
A Twoja historia? : )) z uśmiechem czytałem. Jest co wspominać, mimo braku nagrań/zdjęć!
Z ptaków: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
