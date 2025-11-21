HP i Dell wyłączają sprzętową obsługę kodeka HEVC w laptopach serii biznesowych
Producenci laptopów biznesowych postawili na kontrowersyjny ruch tuż przed zbliżającą się podwyżką opłat licencyjnych za kodek wideo. HP i Dell zaczęli dezaktywować sprzętową obsługę H.265 w swoich najnowszych modelach, mimo że procesory Intel i AMD mają tę funkcję wbudowaną fabrycznie od dawna.FredOnizuka
Fakt, że cały świat musi płacić jakiejś amerykańskiej korporacji za używanie algorytmu do kompresji wideo to absurd.
@Morf: Gdyby kod QR wymyślili Amerykanie, to pewnie nie zrezygnowaliby z pobierania opłat.
@Morf: Przecież nie ma takiego obowiązku. Masz tak samo dobrze, a w niektórych zakresach lepiej działający AV1 który jest pozbawiony opłat licencyjnych ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Ja p------e jakie to jest żałosne ;D Lapki za 4-5 tys. zł a producent cebuli na 15 GROSZY o-----------c taką manianę.
Tylko znając życie to na jedno urządzenie takich opłat patentowych jest tysiące (ukrytych nie tylko w urządzeniu ale i w sofcie dostarczonym przez firmy poboczne, choćby w Windows).