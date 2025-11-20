Jak doprowadzono do Ś*IERCI Majora Suchodolskiego?
Major Wojciech Suchodolski był postacią dobrze znaną w polskim internecie. Jego lajty oglądane były przez rzeszę fanów. Stanowił połowę duetu, który dla wielu osób był pierwszym co przychodziło na myśl, gdy słyszały Podlasie albo Białystok. Jednak niewiele osób wie, jak wyglądało naprawdę jego życiezdzisiu196
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@eryks9877: Kwiecień
Sławnuś, nagrasz?
Inna skala ale mam kompletnie w dupie czy mnie ktos obraza czy nie- ba jedynie co mnie wkurza to moderacja,ktora uzuwa wpisy, nawet jesli mnie obrazja, wyzywaj od ch.. i tak dalej.