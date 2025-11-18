Prawnikowi przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej
Znany prawnik działał w zorganizowanej grupy przestępczej. Przedstawiono mu już zarzuty. Podejrzane w sprawie są też 83 osoby, w tym dziennikarze, policjanci, pracownicy m.in. NIK i skarbówki. Działali na terenie największych miast w Polsce.kasia-nowak85
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Niezła sitwa i raczej nie głodowali, a i tak im było mało
Po prostu jesteś głupi.
@pyszniarz:
Polska - Zdaniem prokuratury straty przekroczyły 34 mln zł
Ukraina - przeszło około 100 mln dolarów