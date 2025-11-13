Hej,

sytuacja z dzisiejszego poranka. Siedzę sobie na kanapie w pokoju a tu nagle syk i kupa dymy z biurka się wydobywa. Otwieram szufladę a tam ogień niby raca na torcie z powerbanka. Zapala się chwilę gaśnie i znowu. Niewiele myśląc wyciągnąłem szufladę z biurka i biegiem z nią na balkon. Na balkonie w przerwie między płomieniami złapałem multitoolem za powerbanka i na dwór go.

W pokoju pomimo wietrzenie śmierdziało do wieczora. Sadzy w cholerę, szuflada i biurko trochę nadpalone, jeden dysk się przyjarał mocniej, dugi obudowa tylko i rapsberry pi ucierpiało trochę.

Dodam, że powerbank sobie grzecznie leżał w szufladzie od dawna. Ostatnio zabierałem go na wakacje w lipcu ale nie używałem, tylko wziąłem na wszelki. Kontaktu z żadną wilgocią nie miał. Temperatura w pokoju 25 stopni. Obok niego były sobie dyski w obudowach i kabelki.

Gdyby się to stało 10 minut później to pewnie spaliłoby mi chatę, bo byłbym w drodze z córką do szkoły.

Szczerze przeraziło mnie to, bo tam ogniwa 18650, które są popularnie używane w wielu produktach oraz dało do myślenia bo akumulatory są wszędzie: w telu. na łapie w zegarku, w uszach w słuchawkach :/

Model to Adata 10050 zakupiony w 2020 roku zakupiony w rtv euro. https://www.euro.com.pl/powerbanki/adata-a10050-10050-mah-srebrny.bhtml