Potomkowie rzymskich legionistów w Chinach?
W niniejszym filmie przyjrzymy się hipotezie dotyczącej rzymskiej osady w Chinach, założonej w I stuleciu p.n.e. Według Homera Dubsa, sinologa z Uniwersytetu Oxfordzkiego, to własnie na rubieżach Państwa Środka koniec swojej wędrówki odnaleźli rzymscy legioniści, którzy przegrali pod Carrhae.Skryptorium
Komentarze (16)
podoba mi się że po tej bitwie nikogo nie obchodziło kilka tysięcy rzymskich obywateli w niewoli, ale rzym miał ich gdzieś za to bardzo starał sie odzyskać legionowe aquila
ale plebs nadal skłonny walczyć w interesach patrycjuszy, 2000 lat później ciągle tak samo