Te najwieksze wydawnictwa, producenci filmowi itd. nie rozumieja jednego. Ja im tej ksiazki i tak nie kupie, a filmu nie ogladne. Traca zasiegi i rozpoznawalnosc.



Ceny ksiazek to jest jakas patologia. Za kilkadziesiat/kilaset wydrukowanych stron zycza sobie 50-100pln, o ebookach nie wspomne bo to jest gwalt na trzezwo myslacym rozumie.



'Kinematografia' tez jest dobra, bo tu od kilunastu lat jestesmy zalewani watpliwa 'rozrywka', ktora w latach 80, 90 i wczesnymi latami 2000 Pokaż całość