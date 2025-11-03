Burmistrz o dzieciach ze wsi: "Są gorzej ubrane, to trauma dla miasta"
Sam chłopak ze wsi, teraz urzędnik, stwierdził, że wiejskie dzieci są gorzej ubrane i nie pasują do miejskiej szkoły. Mieszkańcy są oburzeni, rodzice wściekli, a radni chowają głowy w piasek.wadowice24
Zresztą co to za myślenie, że
Facet powinien zyskać ogólnopolską sławę i ja się z miłą chęcią swoim wykopem do tego przyczynię. Leć na główną, Panie Janie, co to Pana wkurza wiejskich dzieci ubranie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Widzieliście kiedyś kogoś bardzo bogatego w takim ologowanym gównie (oprócz cwelebrytów którzy reklamują to za pieniądze)?
Popatrz co sprzedaje cała ta Balenciaga. Wg Wikipedii – luksusowy hiszpański dom mody.
Ktoś się musi w to ubierać.