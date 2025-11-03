Wychodzą takie ze wsi i się pałętają po miastach w tych swoich ciuchach niemarkowych, kaszojady wredne. Jak tak można z biedą się publicznie obnosić i to jeszcze w MOIM mieście?



Facet powinien zyskać ogólnopolską sławę i ja się z miłą chęcią swoim wykopem do tego przyczynię. Leć na główną, Panie Janie, co to Pana wkurza wiejskich dzieci ubranie. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )