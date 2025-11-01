Tak długo, jak nie mamy pewności, że służby i wymiar sprawiedliwości działają na rzecz Polski, tak długo możemy być prawie pewni, że wszystko, co da się wykopać, zostanie przeyebane w rozdaniach pod obrusem. Polakom zostaną najwyżej drobniaki i bałagan do posprzątania.



Obserwując działanie służb i wymiaru sprawiedliwości w ostatnich 30 latach, obstawiam, że już powinniśmy podnosić podatki i kupować rękawice, miotły oraz inne środki czystości.