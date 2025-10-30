Walizka z ciałem w rzece. Zatrzymano cztery osoby
Po kilku miesiącach wreszcie udało się znaleźć sprawców makabrycznego zabójstwa w Ustce. Policjanci z Gdańska i Słupska zatrzymali osoby w związku z brutalnym zamordowaniem 42-letniego mieszkańca miasta, którego ciało odnaleziono w maju w walizce dryfującej w rzeczce.CKM_POLSKA
może się uderzył, przy wchodzeniu do walizki? Ciekawi mnie bardziej jak wyglądała ta walizka coby całego faceta pomieściła, chyba że karzeł? Karzeł z rozwaloną głową w walizce?