Hity

tygodnia

Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
4248
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
3022
Film instruktażowy policji o tym, jak usunąć partnera z mieszkania
2899
Stop Agresji Psów - powstaje strona z danymi o atakach w Polsce
2844
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
2617

