ogólnie wszystko coraz precyzniejsze - aż do końca

oprócz używania markerów, które mogą robić mikro topienia szkła - aczkolwiek ufam, że dobierają to wg tej zasady,

to już samo pakowanie folie bombelkową przeczy całej misterności, myślałem, że chociaż najpierw te szkło owijają w miękką bawełnianą tkaninę, a tu szastprast, w styropian i wio,



widocznie jednak działa