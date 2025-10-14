Proces produkcji nierozszerzalnego i niekurczliwego szkła
Z takiego szkła powstają zwierciadła teleskopów kosmicznych i soczewek fotolitograficznych np. w maszynach ASML do produkcji procesorów w nanometrowej technologii.tomilipin
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Kupowałem kiedys takie szkło z huty Hikari z Japonii, do naprawy obiektywu za 20kzł, problemy z cłem, oświadczenia, ze nie użyjesz tego do budowy broni masowej zagłady etc, miesiąc trwa odprawa i koszty dwóch bryłek 50mmx20mm 600zl, logistyka 3000zl
Facet jest naukowcem i pracował w 90' w R&D Philipsa.
oprócz używania markerów, które mogą robić mikro topienia szkła - aczkolwiek ufam, że dobierają to wg tej zasady,
to już samo pakowanie folie bombelkową przeczy całej misterności, myślałem, że chociaż najpierw te szkło owijają w miękką bawełnianą tkaninę, a tu szastprast, w styropian i wio,
widocznie jednak działa