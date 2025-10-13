PZSS przegrywa w ciągu dwóch dni 26 spraw sądowych ze strzelcami przed WSA w Warszawie

W dniach 10 oraz 13 października 2025 r. na wokandach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozpoznawany był pakiet spraw dotyczących skarg na odmowę udostępnienia informacji publicznej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS). Zestawienie spraw oraz ich bieżący status są dostępne w E-Terminarzu WSA w Warszawie: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/183/informacja-o-sprawach.html (w formularzu: symbol 6480, daty: 10 - 13 października)

W tych dwóch dniach zapadło łącznie 26 rozstrzygnięć niekorzystnych dla PZSS. To pokłosie skarg od strzelców, którzy domagają się większej jawności działania Związku.

Także wcześniej, 21 sierpnia 2025 r., WSA w Warszawie uwzględnił skargę w sprawie odmowy informacji publicznej (m.in. wskazywana publicznie sygn. VIII SA/Wa 487/25).

26 marca 2025 r. Zarząd PZSS przyjął Regulamin uzyskiwania kwalifikacji (tzw. „regulamin patentowy”).

22 maja 2025 r. Minister Sportu i Turystyki decyzją nr 11/DP/2025 uchylił uchwałę PZSS jako sprzeczną z przepisami, co resort zakomunikował publicznie.

W następstwie uchylenia, środowisko strzeleckie zintensyfikowało wnioski o informację publiczną, domagając się ujawnienia dokumentów i danych związanych z działalnością Związku.

Prezes PZSS Tomasz Kwiecień, działający we władzach PZSS od przeszło 23 lat, odmówił odpowiedzi na wszystkie wpływające od strzelców wnioski wymieniając jako argumenty „nadużycie prawa do informacji publicznej”, „[akcja] ma pokazać skalę niezadowolenia oraz utrudnić funkcjonowanie PZSS”, „seryjność, masowość i instrumentalny charakter”.

WSA w Warszawie nie podzielił argumentacji Prezesa PZSS w żadnej sprawie, wskazując na bezprawność blankietowych odmów. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą (por. wyrok WSA w Warszawie z 21.01.2021 r., II SAB/Wa 700/20 oraz wyrok NSA z 25.04.2022 r., III OSK 5123/21) PZSS dysponuje środkami publicznymi, realizuje zadania publiczne i ma obowiązek działania transparentnego.

Strzelcy skarżą się na wieloletni brak podstawowych informacji o działalności Związku i problemy z rozliczeniami finansowymi: niejawna umowa z Prezesem PZSS Tomaszem Kwietniem na około 150 tysięcy złotych rocznie (kwota deklarowana przez T. Kwietnia podczas WZD w Starachowicach 28.06.2025), przeszło **28 mln zł** w gotówce przechowywane na nieoprocentowanym koncie, bez inwestycji w obiekty szkoleniowe i rozwój strzelectwa.