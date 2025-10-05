Przedsięwzięcie o wartości blisko 2,6 miliarda dolarów, za którym stoi konsorcjum 16 uniwersytetów i instytucji z USA, Chile, Australii, Brazylii, Izraela, Korei Południowej i Tajwanu, można powiedzieć że jest próbą ujarzmienia natury i to dosłownie.