Mi chcieli wmowic ze przekroczylem predkosc na ograniczeniu do 50km/h o 31km/h i wlepic 800 ziko mandatu plus 12 pkt karnych. W sadzie pokazalem wykres z rejestratora drogowego i to zamknelo im p---e. Sad wyslal ich na ponowne szkolenie z zakresu pomiaru predkosci i zakwestionowal legalnosc lasera. Dalej nie wiem jak sie potoczylo ale juz nigdy nie widzialem zeby ktos w tym miejscu łapał.