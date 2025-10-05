Policjanci wmówili kierowcy wykroczenie i dali mandat. Film z wideorejestratora!
Policja ukarała kierowcę mandatem i 15 punktami karnymi za przejazd na czerwonym świetle mimo, że ten przejechał na tzw "zielonej strzałce". Mundurowi szli w zaparte do czasu aż komendant zobaczył nagranie z wideorejestratora, które kierowca dołączył do oficjalnej skargi.tomek-hall
najlepsze
Nie było napisane dlaczego odrzucił, co oznaczało tyle co: stul dziób frajerze, bo trzymamy z policją żeby ci pokazać że nic nie znaczysz i kto rządzi w naszym kraju.
Wole policjantów którzy się raz na jakiś czas pomylą niż kamery jak u mnie w mieście które wyłapią wszystko i zawsze ( ͡º ͜ʖ͡º)
Zawsze funkcjonowało przeświadczenie, że po przyjęciu mandatu będzie to już niemal niemożliwe i wymagało skierowania sprawy na drogę sądową.