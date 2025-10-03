To jest ciężki rok dla pomidorów, papryk i innych warzyw które potrzebują więcej ciepła. Zimne letnie noce sprawiły że to wszystko rosło za wolno i było bardziej podatne na choroby.



Ale to nie oznacza że polskie rolnictwo należy zwinąć bo się nie opłaca. Co roku coś się nie opłaca a coś innego przynosi duże zyski. I tak jest wszędzie na świecie.



Osobiście uważam że największym problemem naszego rolnictwa jest brak lokalnych spółdzielni Pokaż całość