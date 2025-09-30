Złapał żonę na zdradzie z kochankiem. Został skazany za molestowanie jej kochank
Po tym, jak złapał żonę na zdradzie z długoletnim pracownikiem, sam został niesłusznie oskarżony i skazany za molestowanie, mimo licznych zaniedbań proceduralnych i ignorowania kluczowych dowodów przez prokuraturę. Rodzina, szczególnie jego siostra, walczy o jego uniewiennienie.wedontcare
To jest historia z kraju czwartego świata.
kon-sty-tu-cja, wolne sądy xDDDDD