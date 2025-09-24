UEFA nadal nie zawiesiła Izraela. Media złapały się na...izraelską narrację
Mnóstwo było w ostatnich dniach doniesień, że UEFA lada moment zawiesi Izrael. Miało to nastąpić wczoraj, ale nic takiego się nie wydarzyło. Okazuje się, że za wrzutką o tym zawieszeniu stała sama izraelska federacja, która chciała udowodnić, że jest w stanie skutecznie powstrzymać UEFA.Banami
Komentarze (15)
Już teraz o jakieś niekwestionowane fakty trzeba w dyskusję wchodzić. Nie dalej jak wczoraj lewacy mnie wyśmiewali jak napisałem że lewica jest prokomunistyczna. Chcieli żebym im podał źródła bo wg nich jest z definicji antyrosyjska i to są prawdziwi patrioci, a
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/6647615_700bwp.webp
Dopóki kasa się zgadza, będą mieli to w d---e.