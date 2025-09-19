Tragedia podczas szkolenia w USA. Zginęło dwóch polskich żołnierzy
Podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch polskich żołnierzyLuzikSebastian
Sam jestem skoczkiem i często specjalsi trenują na tych samych strefach co cywile. I jak widzę jak oni latają na spadochronach to się za głowę łapię. Oni skaczą bardzo mało a wymaga się od nich rzeczy jak od bardzo doświadczonych skoczków. To aż wręcz komicznie wygląda jak widzisz wielkich chłopów w mundurach którzy robią
Poziom strachu wprost proporcjonalny do wielkości samolotu z którego się skacze. Masz na niebie pod sobą, nad sobą kilkanaście otwartych spadochronów innych ludzi. Każdy ma niby jakieś źródło światła. Ale nie zauważyć kogoś jest bardzo łatwo. A wszyscy zlatują w jedno miejsce. Do oświetlonego miejsca lądowania. Zderzyć się
Pilne by to było, gdyby została dokonana na nich egzekucja za bycie Polakiem, a tak to wypadek przy pracy w niebezpiecznym zawodzie.