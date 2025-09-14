Czy to czas na zbanowanie tik toka w Polsce?
W czasach kumulacji rosyjskiej dezinformacji i polityków kremla w Polsce nalezy rozwazyc zakaz tik toka. W 2023 roku byly takie plany, czas przystapic do dzialania.robertkk
Komentarze (195)
@Felix112: W punkt. Tacy tiktokerzy szerzą swoją propagandę.
@doomzdayzz: I gazeta.pl z TVNem. Tam już "eksperci" ci wyjaśnią co masz myśleć.
Przekaz ma się zgadzać, jedna linia.
@ipkis123: chyba chodziło że nie ma w tych czasach obiektywnych mediów, tej. "czystej wody". Każdy ciągnie propagandę w jakąś stronę, jedni mniej toporną i elegancką, inni chamską i prostą
Może czas wpisać zakaz cenzury do konstytucji?
@marv0oo: To nie do końca tak było. Zaczęło się od tego, że okazało się, że popularni w social mediach nepalscy influencerzy szpanujący drogimi produktami to wszystko dzieci dygnitarzy rządowych, a sam Nepal jest biednym krajem. Rząd Nepalu aby ukryć tą sprawę zablokował wszystkie social media włącznie z YouTube czy Redditem,
@R187: Wiem, że tak nie było. To był punkt zapalny.
Myślisz, że w PL chodzi im tylko o ochronę przed fejkami? Że nie chodzi im też o np. cenzurowanie afer typu ta z KPO? Tuszowanie kolesiostwa i nepotyzmu?
Jak rząd mówi, że wprowadza cenzurę dla twojego dobra, to znaczy że kłamie.
oni mają wyłącznośc na prawdę
a jak nie to jesteś ruska onuca