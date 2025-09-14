Nawiązano komunikację z akumulatorem Milwaukee Full M18 [ENG]
Skrypt i instrukcje dotyczące dostępu do tych narzędzi diagnostycznych można znaleźć tutaj: https://github.com/mnh-jansson/m18-protocolbartosz325
Komentarze (18)
najlepsze
1. Długi okres przechowywania całkowicie rozładowej baterii (np. przez zimę),
2. Bateria, która ciagle jest na ładowarce też się degraduje przez stale wysokie napięcie.
3. Pałowanie akumulatora 2Ah za pomocą piły ręcznej albo szablastej, mimo, że narzędzie ledwo robi obroty - tu faktycznie producent może się zabezpieczyć BMS'em.
4. Zostawianie akumulatora w pełnym słońcu na ładowarce na zewnątrz w gorące lato.
5. Liczba cykli świadcząca o działalności zarobkowej/profesjonalnej. Producenci czasem mają inne warunki
