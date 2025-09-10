Dzikie zwierzęta, myśliwi - jak postępować by czuć się w lesie bezpieczniej!
Z filmu dowiecie się jak zwierzaki sygnalizują irytację, co zrobić gdy ukąsi żmija (stosować opaski uciskowej) będzie o dzikach, jeleniach, wilkach i o tym jak poprawić poziom bezpieczeństwa gdy wiemy że w lesie mogą być myśliwi.ph_on_tour
A powaznie to dzięki za koment :D
Tropy psy wyniuchały w niedzielę.
Myśliwych nie stwierdzono.
czyli w skrócie realne zagrożenie to tylko niedzwiedź i łoś, reszta przy rozsądnym zachowaniu nie powinna budzić większego strachu