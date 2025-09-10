Raz znalazłem się przypadkiem w centrum polowania, mało w gacie nie narobiłem, bo byłem w ubraniu maskującym i te durne jelenie stanęły 10m ode mnie, jednego myśliwego widziałem i mu krzyknąłem żeby do mnie nie strzelał, drugiego nie zauważyłem bo się podkradł i ten strzelił mi w plecy, na szczęście spudłował, kula przeszła obok i trafiła jelenia, nie przeżył tego, trup na miejscu.