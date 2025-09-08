337 letnią jadła została wyciecięta w listopadzie 2023 r.
W Puszczy Karpackiej, na terenie Nadleśnictwa Stuposiany, wycięto jodłę liczącą 337 lat. Ekspertyza potwierdziła, że drzewo było ponad trzy razy starsze niż myslały Lasy Państwowe. Z drugiej strony cechy zewnętrzne drzewa nie wskazywały jednoznacznie na tak wyjątkowy wiek, co jest pewnym zaskoczenieKantor_wymiany_mysli_i_wrazen
