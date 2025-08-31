Chłop wygrał przetarg na skoszenie trawnika, przyjechał traktorem z wykaszarką i skosił. Rozwalając przy okazji traktorem chodnik. Sprawa już ucichła, a wszyscy umywają ręce. Janusze przedsiębiorczości w Polsce...
Błonie - afera przy koszeniu trawnika
Chłop wygrał przetarg na skoszenie miejskiego trawnika, przyjechał traktorem z wykaszarką i skosił. Rozwalając przy tym połowę kostki. Sprawa już ucichła, a wszyscy umywają ręce. Przedsiębiorczość w Polsce...chigcht
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
2. Nie ma zdjęcia jakim traktorem było koszone
Tylko wykopki potrafią na podstawie jednego krzywo zrobionego zdjęcia i opisu jakiegoś randoma kręcić aferę.
1. Kosiarka podwieszana wykosiłaby szerzej.
2. Maszyna wykosiłaby równo.
Jeżeli stosowana była jakaś maszyna to najprawdopodobniej odchwaszczarka.
Żaden traktor nie uszkodziłby tak chodnika w czasie gdy gleba jest sucha, uszkodzenia prawdopodobnie powstały zimą, gdy w trakcie roztopów/okresowych przymrozków wierzchnia gleba jest przemoczona, a po chodnikach (czasem) jeżdżą traktory z rozsiewaczami do nawozu załadowanymi piaskiem. Te rozsiewacze mają 1 oś, na którą przekłada się
Rotacyjną przy samej ziemi? ani jednej sznyty na chodniku od ostrzy?