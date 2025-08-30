Aktywiści Ostatniego Pokolenia zniszczyli historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Historyczną, zabytkową Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej i wiszące na niej tablice z 21 postulatami wzięli na cel aktywiści ruchu Ostatnie Pokolenie. Symbole Gdańska zostały przez nich oblane farbą na dzień przed rocznicą Sierpnia '80. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Filmik w linku.Czolgowy_tank
Powinni dostać jakąś karę pieniężną na rzecz stoczniowców (pewnie jakaś fundacja jest) + wyczyszczenie tego i żeby ktoś zrobił z tym live jak czyszczą xD