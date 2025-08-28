Smog, kolejki do lekarza i drogie mieszkania
@renniferlopez2: to prawda i widać to na pomiarach.
Problem jest zasadniczo tylko wtedy kiedy "obwarzanek" odpala piece i śmiem twierdzić że gdyby nie to, to jakość powietrza byłaby wręcz bardzo dobra. ( ͡
Poza tym problem w Krakowie (inaczej niż w Warszawie) że syf w powietrzu ma wiele różnych źródeł - ogrzewanie,
Ale tak czy inaczej każdemu kto zastanawia się nad tym czy mieszkać w Krakowie lub Katowicach poleciłbym Katowice.
Wystarczy spojrzeć na #elagawin żeby stwierdzić jak Kraków szkodzi zdrowiu!
@irenicus30: to prawda, te przystanki są za gęsto
@85CmCCd5nK: @tomosano to nagroda wspólną dla całego okręgu- wszędzie tak pięknie że aż nie wiadomo gdzie mieszkać xdd