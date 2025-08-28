Gdańsk to wg nas najpiękniejsze miasto w Polsce. Było to niegdyś najbogatsze miasto Rzeczpospolitej, które wyrosło na handlu, czego świadkami są liczne zabytki. Zwiedziliśmy też przyrodniczą perełkę miasta, czyli Wyspę Sobieszewską wraz z Mewią Łachą, na której odpoczywało spore stado fok.