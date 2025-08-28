Gdańsk: atrakcje Głównego i Starego Miasta oraz Wyspy Sobieszewskiej. Są i foki
Gdańsk to wg nas najpiękniejsze miasto w Polsce. Było to niegdyś najbogatsze miasto Rzeczpospolitej, które wyrosło na handlu, czego świadkami są liczne zabytki. Zwiedziliśmy też przyrodniczą perełkę miasta, czyli Wyspę Sobieszewską wraz z Mewią Łachą, na której odpoczywało spore stado fok.lukasz-piernikarczyk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Żuraw
26zł, bilet normalny
Muzeum Morskie
26zł, bilet normalny