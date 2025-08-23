Hity

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
4963
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
3018
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2829
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2688
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2649

