W latach 90' wszystkie butelki plastikowe były grubsze, sztywniejsze i bardziej wytrzymałe. Jednocześnie Polska była biedna, a o ekologii wtedy się nie myślało tak jak dzisiaj. Plastikowe butelki zwrotne w tamtym czasie były zabiegiem ekonomicznym. Duży koncern chciał zgarnąć większy kawałek rynku tym ruchem.

Później technologia poszła do przodu i umożliwiała robienie cieńszych butelek, zużywających mniej plastiku i przestało się to opłacać