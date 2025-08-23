Butelka zwrotna plastikowa Pepsi
Znalazłem w domu butelke plastikową zwrotną Pepsi. OIDP z drugiej połowy lat 90. Ekologia jeszcze nie byla modna ale dzialala w praktyce.Muszczyna
Komentarze (37)
Chodziło się po blokach zbierało tę butelki od ludzi . Oddawało w skleoie i było na słodycze
Później technologia poszła do przodu i umożliwiała robienie cieńszych butelek, zużywających mniej plastiku i przestało się to opłacać
Pepsi nie smakuje już tak samo, jakbym chciał substancje słodzące to bym kupił zero