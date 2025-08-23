Hity

tygodnia

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
4945
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
3007
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2816
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2641
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2612

Powiązane tagi