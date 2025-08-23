Pustynia umierała Wtedy przybyły bobry
A co, jeśli kluczem do odwrócenia suszy, pożarów i zanikania mokradeł nie jest zaawansowana technologia, lecz sama natura? Ten film opowiada niezwykłą historię bobrów, długo błędnie postrzeganych jako szkodniki, a obecnie uznawanych za inżynierów ekosystemów zdolnych do przekształcania krajobrazów.ada_lovelace
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaver#Environmental_effects
https://m.imdb.com/video/vi1108326937/?playlistId=tt8969332&ref_=tt_ov_ov_vi
@Cbtl94: Natura ma w dupie że się zaleje obszar wielkości Polski ¯\(ツ)/¯
https://www.money.pl/gospodarka/czesi-czekali-na-pozwolenie-bobry-zbudowaly-tame-w-jedna-noc-zaoszczedzono-miliony-7120553386728256a.html
Zdolne zwierzęta.
Ten kraj jest nie do odratowania. Zero myślenia całościowego. I to na każdym jednym poziomie administracyjnym, od krajowego po najniższe osiedli.