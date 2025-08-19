Prawie miliard strat zamiast bloku węglowego w Ostrołęce
Działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego Ostrołęka C i z rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne (niezgodne z warunkami zawartego kontraktu) i niegospodarne, wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Więcej inralf-szer
To zdejmijcie z niego ETS, zreformujcie górnictwo i ustalcie kierunki importu. Aczkolwiek rzeczywiście lepiej byłoby zbudować elektrownię koło odkrywki węgla brunatnego pod Legnicą (oczywiście trzeba by najpierw wykopać odkrywkę).
Zadaniem natalistów jest zaspokajanie potrzeby antynatalistów.