Dziewczynie odmówiono wstępu na imprezę 2SLGBTIAQ+ w Vancouver
Kobiecie odmówiono wstępu na imprezę, gdzie miała spotkać się ze swoimi znajomymi, ze względu na jej włosy, które uznano za przywłaszczenie kulturowe. Coś zawiodło w tej inkluzywności.ternn
Komentarze (26)
najlepsze
Potrzebny tłumacz
EDIT. Dzięki pan chat
Nic nie zawiodło, ma nauczkę żeby się nie pchać na imprezy dziwolągów i niech się cieszy, że dostała zwrot za bilet.
PS. Pominąłem jakąś literę lub znak?
Chcesz się zadawać z wariatami to musisz się dostosować do ich zasad.
Chociaż mogła powiedzieć, że identyfikuje się jako murzynka i jakby coś kwikneli to można ich oskarżać o rasizm i homofobie.