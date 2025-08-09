KU PRZESTRODZE: Tak wygląda prawdziwy atak hakera na gmail
Przerwa w KPO, krótkie i poczuające: Padłem ofiarą kradzieży konta. Gmail i YT. Zawsze brałem na poważnie kwestie bezpieczeństwa, ale zapomniałem, że to nie jest "stary" internet i to nie ja musze być celem. Z automatu - wszyscy jesteśmy ofiarami ataków. Mediocre content.lskx
@kjungst: u mnie pierwszy raz, ale dzisiaj dokladnie w momencie kiedy kurier dostarczyl mi thetis klucz mial miejsce kolejny atak na konto powiązane. p------e czasy. Dopiero po ataku uprzytomniłem sobie jak to jest niebezpieczne. Pomiojam już kanał YT, ale sam "główny mail", którym loguje się do większości usług. Koszmar.
@antek-solok: tak. stad ten film, bo jesli te klucze ktos generuje to zajebiscie czesto ma je na dysku. w gmail masz opcje zapisz, nikt nie widzi ostrzezen, ze powinno sie je PRZEPISAĆ lub zrobic zdjecie bezpiecznym urzadzeniem. Tak, kiedys tak na szybko wyklikałem.
Nie wiem czy to wystarczające, ale gdzie miałbym nosić te klucze, żeby mieć je zawsze ze sobą? Może jakaś karta pod futerałem telefonu?
Komentarz usunięty przez autora
@Makavlani: śledztwo umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.
Więcej osiągnąłeś pisząc o tym na wykopie, bo może ktoś się lepiej zabezpieczy ¯\(ツ)/¯