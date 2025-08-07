Droga za 7,5 mln złotych do zamknięcia. Nie ma już ratunku
Chociaż obwodnica Bolesławia została oddana do użytku w grudniu 2022 roku, kierowcy mogli z niej korzystać jedynie przez dwa miesiące. Trasa została zamknięta na skutek niekorzystnych czynników geologicznych, zakończenia działalności pobliskiej kopalni oraz wzrostu poziomu wód gruntowych. Niestety okubanfs
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
A to warunki geologiczne się zmieniają z miesiąca na miesiąc czy jak?
@osetnik: Doskonale widzieli, w dodatku dostali te tereny od kopalni chyba nawet za darmo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk.
Wicestarosta - Rafał Czeladzki.
Członkowie Zarządu. Mirosław Gajdziszewski. Piotr Gamrot. Kamil Wołek.
A zmanipulowani ludzie nadal na nich glosują.
Jakby im poparcie spadło poniżej 15% to zaraz by się obudzili oraz pojawiło by się wiele innych opcji, nie tylko Konfa.
Na serio zbudowali obwodnicę przy zbiorniku retencyjnym? XD
@PepikPL: Nie, na dawnych wyrobiskach kopalnianych. Po wyłączeniu pomp zamykanej kopalni woda wróciła do stanu sprzed wydobycia a wczesnej pojawiły się już zapadliska.