Fortuna razem z FAME MMA wcisnęli nam fikcyjne „walki K‑1”. Promowali galę, sprzedawali PPV i wystawiali zakłady, a w trakcie wydarzenia okazało się, że zasady to ich własny wymysł. Ludzie stracili pieniądze, bo obstawiali coś, co w rzeczywistości nie istniało. To jawne oszustwo – pomóżcie nagłośnić sprawę i zasypcie UOKiK skargami!

Prawo konsumenckie mówi wyraźnie: usługa musi być zgodna z tym, co obiecano. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzają w błąd, UOKiK może walnąć karę do 10 % obrotu. Jeżeli teraz przymkniemy oko, jutro zrobią „Boks 2.0” z kopniakami w plecy i znowu ogolą ludzi z kasy. Trzeba ich przycisnąć – im więcej skarg, tym większa szansa na realne konsekwencje.

ZAWIADOMIENIE

Stan faktyczny

Skutek

Opisany sposób działania mógł doprowadzić do wprowadzenia w błąd co do istotnych cech usługi (art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r.) i skutkować stratą finansową po stronie konsumentów, którzy działali w zaufaniu do zgodności regulaminu z deklarowaną formułą sportową.