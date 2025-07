"Zapytaliśmy znalazcę Mateusza jak się czuł odkrywając taki skarb, odparł krótko – „To już rutyna największa radość jest zawsze przy 1 skarbie.” Skarb numer trzy wyszedł na głębokości ok. 20 cm, przy użycia wykrywacza XP Deus 2, w sumie to wszystkie trzy skarby zostały odkryte tym samym modelem wykrywacza. Jeśli interesują Was ustawienia to o nie również zapytaliśmy; Program Deep, reaktywność na 1 -6.4, Wyciszacz na -3, częstotliwość 24 kHz (na 14 Pokaż całość