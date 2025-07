Mi się podobają wpisy ludzi na tiktok, fb, insta typu. To na temu kosztuje 30 zl (a sprzedawca sprzedaje po 60). Doszło to do takiego stopnia, że uważa się to za pewną "zaradność". Nic bardziej mylnego. To czyta głupota. I już tłumaczę.

Ja mam np produkt dla kierowców ciężarówek plus do tego mocowania wykonane przez polską firmę (ale tego użytkownicy piszący, że na Ali kosztuje 60 zł a u mnie 130 nie widzą). Pokaż całość