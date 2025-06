Anstrahując od oceny samego Nawrockiego i przyjmując wersję tego rodzica (napatrzyłem się na rodziców na wywiadówkach i nic mnie nie przekona, że różnie mogło być) prawdopodobnie ta tępa dzida zradykalizowała pół klasy. Co innego głosować na kogos ze względu na poglady, albo nawet na brak wiedzy, a co innego dlatego, by zrobić na złość takiej tępej dzidzie, bo przez 4 lata ktoś cię pacyfikował, bo miałeś czelność myśleć po swojemu.