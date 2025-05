Najwiekszym problemem zawodówek są uczniowie zawodówek, nikt rozsądny tam nie pójdzie w małpim gaju egzystować z patusami.

Jak ktoś ma w dupie edukacje ale ceni spokój idzie do liceum.

Natomiast najwieksza patologia to jest technikum które robi za dwie szkoły na raz (8/9 lekcyjnych) a później idziesz na studia i czekasz przez rok, dwa aż sie absolwenci liceów nauczą przedmiotów technicznych.



Polski system edu to pa-to-lo-gia x 1000 powinno być tak że Pokaż całość